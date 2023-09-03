Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İran Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’daki temaslarına başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine Tahran’a gelen Fidan, İran Dışişleri Bakanlığı’nda İranlı mevkidaşı Abdullahiyan tarafından karşılandı.
Karşılama sonrası Fidan ve Abdullahiyan, ikili ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirmek üzere bakanlık binasına geçti.
Fidan ve Abdullahiyan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtilirken, görüşmelerin ardından iki Bakan’ın ortak basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
Öte yandan, Bakan Fidan’ın bu ziyareti Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından İran’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
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