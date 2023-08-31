Fidan ve Lavrov görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 18:12

Güncelleme: 31.08.2023 - 18:12

Bakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerinde köklü bir geçmişe sahip olduğunu, bölgede birbirini iyi tanıyan ve temas halinde ülkeler olduklarını vurguladı. Bakan Fidan, “Samimiyete dayanan güçlü iletişim kanallarımız mevcuttur. Gerek ikili gerekse bölgesel konularda istişarelerde bulunduk. Karadeniz Girişimi (Tahıl Anlaşması), gündemimizin en üst sıralarında yer aldı” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMAYI YENİDEN HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Fidan, Tahıl Anlaşması’nın hem dünya gıda güvenliği hem de Karadeniz’in istikrarı ve barışı için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, Tahıl Anlaşması’nı yeniden hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor. Konuya yönelik ciddi adımlar atılması için, ne türden fırsatlar oluşabilir buna dikkatlice bakmaktayız. Birleşmiş Milletler’in anlaşma için yoğun bir faaliyeti var. Guterres ve ekibiyle bizim arkadaşlarımız temas halinde. Rusya’nın taleplerini daha iyi anlamaya ve karşılamaya çalışan bir süreç var” dedi.

“KARMAŞIK BİR SÜREÇ”

Anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi sürecinin karmaşık bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Fidan, “Bu oldukça karmaşık bir süreç. Çok fazla detay var. Sayın Bakan ve ekibiyle bunları tartıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Sayın Putin bir araya geldiğinde bu konuyu daha detaylı tartışacaktır. Çalışmalarımız devam edecek, bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz’in istikrarı için son derece önemli” diye konuştu.



UKRAYNA SAVAŞI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Fidan, Ukrayna’daki savaşın da görüşme gündeminde önemli yer tuttuğunu belirterek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz’ sözlerini hatırlattı. Fidan, Türkiye’nin gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı ve arabulucu rolünü üstlenmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, bugünkü ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’de yapılması planlanan görüşmesi için bir hazırlık olduğunu söyledi. Bakan Fidan ayrıca yarın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

