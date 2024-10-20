Dışişleri Bakanı Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi bir araya geldi

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Ortadoğu turuna çıkan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’da da temaslarda bulundu. Önceki günkü Güney Kafkasya zirvesine katılan Arakçi, dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası Fidan, “Savaşın bölgeye yayılma riskini” vurguladı. Fidan, “İsrail, İran’ı savaşa çekmeye çalışmaktan vazgeçmeli” dedi. Tahran’ın Tel Aviv’e yönelik füze saldırısına işaret eden Fidan, “İsrail’in saldırgan tutumu İran’ı meşru müdafaya dönük adımlar atmaya zorluyor” ifadelerini kullandı. Liderleri Yahya Sinvar’ın Gazze’de öldürülmesi sonrası Hamas’ın üst düzey yetkilileri ile bir araya gelen Fidan görüşmede, Filistinliler arası birlik meselesiyle ateşkes müzakerelerindeki gelişmeleri görüştüklerini belirtti. Terörle mücadeleye değinen Fidan, “PJAK ve PKK konusundaki ortak anlayışın ortak mücadeleye dönüşmesi gerektiğini” söyledi.

Arakçi ise “Bölge ciddi anlamda büyük çaplı bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya hazırız” diye konuştu.