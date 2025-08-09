Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüştü

Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılacağı bildirilmişti.

Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alındığı görüşmelerde, İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere 23 Mart'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat'ta Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu.