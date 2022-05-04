Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce ABD, sonra İsrail’e gidiyor

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

ABD’de Joe Biden’ın başkan seçilmesinin ardından soğuk ve mesafeli yürüyen Türk-Amerikan ilişkileri, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştan sonra nitelik değiştirdi ve iki ülke arasındaki temaslar yoğunlaştı.

İlişkilerdeki sorunların görüşüleceği Stratejik Mekanizma çerçevesinde, Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li Bakan Blinken’ın başkanlığındaki heyetler, 18 Mayıs’taki görüşmede başta Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 talebi olmak üzere ilişkilerindeki sıcak gündemi ele alacak. Türkiye’nin 30 Eylül’de ABD’ye resmen ilettiği 40 yeni F-16 alımı ve 80 F-16 modernizasyon kiti satın alma talebi, halen resmen ABD Kongresi’ne bildirilmedi. Olası satışın “ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve aynı zamanda NATO’nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceği” görüşünü bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yakın zamanda ABD Kongresi’ne resmi bildirimde bulunması bekleniyor.

24 MAYIS’TA TEL AVİV’DE

Çavuşoğlu, ayrıca İsrail’e de kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Normalleşme kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un 10 Mart’taki Ankara ziyaretinin ardından açıklanan ziyaret, 24 Mayıs’ta düzenlenecek. Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail’de mevkidaşlarıyla yapacakları görüşmelerde iki ülke arasında atılacak yeni adımları ele alacak. Çavuşoğlu ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in gündeminde halen maslahatgüzar seviyesinde olan diplomatik ilişkilerinin yeniden büyükelçi seviyesine yükseltilmesi olacak. Normalleşme sürecinde enerji alanında işbirliği vurgusu yapan Türkiye’nin görüşmelerde özellikle Doğu Akdeniz’de İsrail münhasır ekonomik bölgesinde çıkan doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını öngören projeleri gündeme getirmesi bekleniyor.