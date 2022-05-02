Abdullah Avcı: Trabzonspor’un genlerinde şampiyon olmak var
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "34 hafta çok dengeli, planlı, organize bir şekilde geldik. Dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına sezon başında ‘İyi ki Trabzonspor var’ dedirtmek istemiştik" dedi.
Kariyerindeki ilk şampiyonluğu Trabzonspor’un başında yaşayan Abdullah Avcı, “Trabzonspor’un genlerinde şampiyon olmak var. Bu ekibin, taraftarın, camianın, oyuncunun inanması önemliydi. 34 hafta çok dengeli, planlı, organize bir şekilde geldik. Dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına sezon başında ‘İyi ki Trabzonspor var’ dedirtmek istemiştik. Bugün geldiğimiz nokta bu. Süper Kupa’yı yaşadım, şimdi lig şampiyonluğu. Türkiye Kupası’nı kazanacağız inşallah. Başkan bana ‘6 ayda bir kupa alıyorsun’ diyor. Ben de, ‘20 sene çalıştım, belki de şimdi karşılığını alıyorum’ demiştim. Şampiyonluğu G.Saray maçında 85. ve 90. dakikada iki gol attıktan sonra düşündüm. Bazı hikâyeler var. Beşiktaş’a 90’da attık. G.Saray maçı 90’da” dedi.
ZAFERİN SEMBOLÜ KASKET
Trabzonspor’un efsane hocası Ahmet Suat Özyazıcı’nın bir kupa töreninde taktığı ve şehrin nesiller boyu önemli geleneği olan kasket, Bordo-Mavili camiayı şampiyonluk yolunda kenetledi. Maçlardan sonra kasket takan Abdullah Avcı, şehirde yeniden bu akımı başlattı. Sezonun en önemli sözü “Kasketliler geri döndü” oldu. Kulüp, yılın 61. günü olan 2 Mart tarihini “Dünya Kasketliler Günü” ilan etti.
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