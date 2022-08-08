Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama yaptı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:34

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Albuquerque'de üçü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman'ın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

"Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

SON 9 AYDA 4 MÜSLÜMAN CİNAYETİ

Albuquerque Polis Departmanından Kyle Hartsock, 4 Ağustos’da düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi vermiş, şehirde son 9 ayda öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceğini belirtmişti.

Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulayarak, "Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor" demişti.

Cinayet kurbanı Müslümanların her birinin pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, “Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor” değerlendirmesi yapmıştı.

Albuquerque’de 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı Kasım 2021’de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunurken, 26 Temmuz’da da 41 yaşındaki Aftab Hussein apartmanının park yerinde vurulmuştu. En son bu hafta başı, 1 Ağustos’ta öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain’in New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı.