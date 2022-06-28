Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan sürecine tarih verdi
Dışişleri bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki görüşmelere dair tarih verdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir.
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