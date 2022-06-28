Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan sürecine tarih verdi

28 Haziran 2022 Salı, 10:06

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir.