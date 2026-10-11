Dışişleri Bakanlığı'ndan Riyad'a saldırısı üzerine kınama: 'Eylemler derhal sona erdirilmeli'

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

"Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz" ifadeleri kullanılan açıklama "Türkiye olarak, Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" vurgusuyla sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.