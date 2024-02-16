Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Ulusal Heyeti’nin yetki belgelerinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından onaylanmamasına tepki göstererek, “Bu karar, demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır ve temsil hakkına aykırıdır” açıklamasını yaptı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:58
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi'ne tepki
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Azerbaycan Ulusal Heyeti’nin yetki belgelerinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından onaylanmamasına ilk tepki Dışişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kararın demokratik değerlerle bağdaşmadığına dikkat çekilerek, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Azerbaycan Ulusal Heyeti’nin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyuyoruz. Bu karar demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır ve temsil hakkına aykırıdır. İş birliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceği de açıktır. Türkiye, AKPM’yi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya’daki barış çabalarına odaklanmaya davet etmektedir” denildi.


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