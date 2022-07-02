Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İran’da meydana gelen ve hayatını kaybedenlerin olduğu deprem nedeniyle İran halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bugün (2 Temmuz), İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğini derin üzüntüyle öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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