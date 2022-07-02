Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’a başsağlığı mesajı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:10

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bugün (2 Temmuz), İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğini derin üzüntüyle öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.