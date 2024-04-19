Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve İran uyarısı: Kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski var

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının ardından iki ülke arasındaki gerilimin "kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğunu" belirterek, "Daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:13
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve İran uyarısı: Kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski var
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, iki ülke arasındaki gerilimin "kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğu" belirtildi.

Taraflara itidal çağrısında bulunan Bakanlık, "Daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.


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