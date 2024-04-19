İran'dan İsrail açıklaması: Misilleme gelecek mi?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:07

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:21

İsmi açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili, İsrail'in İran topraklarına saldırı başlattığı haberlerinin yayılmasının ardından Reuters'a konuştu.

Yetkili, İran'ın, İsrail'e "derhal misilleme planı olmadığını" söyledi.

Yetkili, "Saldırının kaynağı henüz doğrulanmadı. Herhangi bir dış saldırı almadık ve bu bir saldırıdan çok sızmaya benziyor" dedi.

Yetkili ayrıca, hava savunma sisteminin birkaç saat önce üç insansız hava aracını düşürdüğünü kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran’a yapılan saldırıda kullanılan İHA’ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA’ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.