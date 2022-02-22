Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya tepki: 'Kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz'
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından açıklama yaptı. Bakanlık, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve sağduyu çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
RF’nin sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı hk.
Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.
Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.
Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz.
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