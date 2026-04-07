Dışişleri kaynaklarından Zelenski’nin Türk uçağını kullanmasına ilişkin açıklama: ‘Devletler arasında zaman zaman bu tip yardımlaşmalar olur’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 Nisan’da Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Ukrayna lideri bundan bir gün sonra ise Suriye’ye ilk resmi ziyaretini yaptı.

UÇAK VE SALON DÜZENİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Zelenski’nin Suriye’ye Türkiye Cumhuriyeti’nin uçağıyla gitmesi ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle öne çıkarması tartışma konusu oldu. Türkiye’ye kendi devletinin uçağıyla gelen Zelenski’nin, neden bu uçakla değil de Türkiye’nin uçağıyla Suriye’ye gittiği sorgulandı. İktidara yakın olarak bilinen uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene, uçakta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da olduğunu yazdı. Ayrıca, Zelenski’nin Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı heyetler arası görüşmede Fidan’ın Ukrayna tarafında oturması ve salonda Ukrayna ile Suriye'nin bayrakları varken Türk bayrağının bulunmaması eleştirildi.

‘EŞ DÜZEY MAKAMLAR ARASINDAKİ TOPLANTIDA 3 BAYRAK VAR’

Cumhuriyet, Dışişleri kaynaklarına, kamuoyundaki bu tartışmaları sordu. Kaynaklar, uçak konusunda, “Devletler arasında zaman zaman bu tip yardımlaşmalar olur” derken, Fidan’ın uçakta olup olmadığını, ‘güvenlik’ nedeniyle açıklamadı. Türk bayrağı konusu ve oturma düzeni ile ilgili ise Dışişleri kaynakları, Fidan’ın iki devlet başkanı arasındaki toplantıya ‘davet’ üzerine katıldığını söylerken, “Üç dışişleri bakanı arasındaki, eş düzey makamlar arasındaki toplantıda üç ülkenin de bayrağı var. Suriye’deki tüm program protokol kurallarına uygun biçimde icra edildi” dedi. Kaynaklar, bu tartışmalardan ziyade, ziyaretin içeriğinin ön planda olmasını istedi. Ukrayna tarafı ise, Cumhuriyet’in, “Zelenski neden Türk uçağını kullandı” sorusuna yanıt vermedi.

‘ZELENSKİ, DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ TARAFINDAN ŞARA’YA TAKDİM EDİLDİ’

CHP’nin Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, yaşananları, “AKP ve MHP'nin propaganda yaparken ağzından düşürmediği ‘devlet aklı’ veya ‘devlet ciddiyetinin’ bizzat kendileri tarafından nasıl ayaklar altına alındığını bir kez daha gördük” sözleriyle değerlendirdi. Tan, “Önce, ülkemize ziyareti sırasında havaalanında Bakan veya en azından İstanbul Valisi düzeyinde karşılanması gereken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Bağcılar Kaymakamı tarafından karşılandığını, hükümet yanlısı medyanın bu nezaketsizliği örtbas etmek için Zelenski'nin Kıbrıs ile ilgili birtakım sözlerini bahane ettiğine şahit olduk. Sonrasında yaşanan gelişmeler ise hükümetler arasında, iddia edildiği gibi bir kırgınlığın olmadığını ortaya koydu. Zira Zelenski bizim uçağımızla Suriye'ye giderek, bizim Dışişleri Bakanımız tarafından Ahmed Şara'ya takdim edildi. Bakan Fidan, bayrağımızın bulunmadığı bir salonda, sanki Zelenski'nin heyetindeymiş gibi yan koltukta objektiflere gülümseyerek poz verdi” dedi.

‘KAPALI YAPILABİLECEK BİR TOPLANTIDA NİYE BÖYLE POZ VERDİNİZ’

Namık Tan, “Bu vahim görüntünün açıklamasını Sayın Bakandan net şekilde talep ediyoruz. Kapalı da yapılabilecek bu toplantıdan neden dünyaya bu vaziyette poz verdiniz? Oturma düzeninizin bilginiz dahilinde olmadığı düşünülemez. Şayet görüşmede bulunan temsilciler, devlet başkanı olduğu için sizi böyle oturtmak istedilerse, o zaman ne bu toplantıda ne de bu fotoğraf karesinde yeriniz olabilir. Bir devletin diplomatlarının en önemli görevi, gittikleri yerlerde ülkelerinin bayrağını dalgalandırmaktır. Şayet Ukrayna ve Suriye arasında diyaloğu kuran kişi sıfatıyla Rusya'ya veya başka ülkelere mesaj verme gayeniz varsa, bilin ki bulunduğu yerde ülkesini doğru vaziyette temsil edemeyen, görüntü verdiği salona bayrağını bile getirtemeyen bir bakanın hatırısayılır düzeyde diplomatik ağırlığı olamaz, yeteri kadar ciddiye alınamaz” ifadelerini kullandı.

‘UÇAK, ZELENSKİ’NİN HAMİLİĞİNİ ÜSTLENMEK ANLAMINA GELİR’

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan ise, uçak konusunda, “Bu, Zelenski’nin hamiliğini üstlenmek anlamına gelir. Onun hamiliğini üstlenmiş olmamız rahatsız edici. Bir adama bu kadar cömertlik yapmanın ne anlamı var? Ayrıca, Ruslar bu konuyu nasıl gördü diye de düşünmek lazım. Zaten ilişkilerimiz son zamanlarda, Montrö meselesinde limoni oldu. Bize, paylaşımlarıyla, ‘Gözümüz üstünüzde’ diye bir sinyal verdiler. Uçak konusunu da büyük ihtimalle Ruslar pek hoş karşılamamıştır” sözlerini sarf etti.

‘FİDAN’IN GÖRÜŞMEDE OLMASI DOĞRU DEĞİL’

Erozan, oturma düzeni ve bayrak meselesi ile ilgili ise, “Hakan Fidan’ın görüşmede olması baştan doğru değil. Bu, normalde ikili bir ziyaret. Bizim Şara’yla konuşacak bir şeyimiz mi vardı ki bu kadar palas pandıras oraya gidildi? Böyle bir durumu biz hiç yaşamadık. Bayrak, burada detay kalıyor” değerlendirmesini yaptı. Ahmet Erozan, sözlerini “Orada oturanların ikisinin, Zelenski ve Şara’nın meşruiyeti ABD’den geliyor. Anlaşılan, Erdoğan’dan sonra Hakan Fidan da meşruiyet arayışında… AKP’den bir tek konuda memnunuz: Dış politikada ne yapılmaması gerektiğini onlardan öğreniyoruz” şeklinde tamamladı.