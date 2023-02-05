Dışişleri'nden Şili'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de meydana gelen orman yangınları üzerine taziye mesajı yayımladı. Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:15
Dışişleri'nden Şili'ye taziye mesajı
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Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında alevlerle mücadele devam ederken, can kaybı artıyor.

Son olarak Dışişleri Bakanlığı Şili'de meydana gelen orman yangınları üzerine taziye mesajı yayımladı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şili'de devam eden orman yangınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost Şili halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 


Şili Yangın Dışişleri Bakanı Dışişleri bakanlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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