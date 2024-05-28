Diyabet hastası çocuğunu şekerle besleyen anneye hapis cezası: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyabet hastası 4 yaşındaki kızı Karmity'i şekerli soda ve bebek mamasıyla besleyen 41 yaşındaki Tamara Banks'e hapis cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:52
Diyabet hastası çocuğunu şekerle besleyen anneye hapis cezası: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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ABD'nin Ohio eyaletinde, diyabet hastası 4 yaşındaki kızını şekerle beslediği anlaşılan anneye hapis cezası verildi. 

BİBERONLA ŞEKERLİ SODA İÇİRDİ

Yetersiz beslenen çocuğun, biberonla şekerli soda içtiği belirtildi. Clermont İlçesi Savcı Yardımcısı Clay Tharp, "Bu şimdiye kadar karşılaştığım en trajik vakalardan biri" dedi. 

Tamara Banks, diyabete bağlı beyin hasarı nedeniyle 2022 yılında hayatını kaybeden Karmity Hoeb'in ölümüne sebebiyet verme suçlamasını kabul etmişti. Karmity'nin öldüğünde tüm dişlerinin çürük olduğu ve hiç dişçiye gitmediği tespit edildi. 

Tamara Banks'in çocuğunu, uzun süre sonra biberonla şekerli soda ve bebek maması karışımı ile beslediğini ve bunun dişlerinin çürümesine neden olduğu aktarıldı.

Küçük çocuğun, ölümüne giden süreçte günlerdir ciddi tıbbi sorunlara işaret eden belirtiler gösterdiği ancak annesinin morarıp nefes almayı bırakana kadar polisi aramadığı kaydedildi. 

"ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARA MARUZ KALDI"

Savcılar, Karmity'nin kısa yaşamının büyük bölümünde ihmal ve istismara maruz kaldığını, uygun beslenme ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını savundu. Karmity'nin 53 yaşındaki babası Christopher Hoeb de kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etti.

41 yaşındaki Tamara Banks, 9 ila 13 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.


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