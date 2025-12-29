DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin babası kendi dedesi çıktı

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Julius Grant Jackson ile 20 yaşındaki kızı Mackenzie Elizabeth Hicks, ensest ve ağır cinsel suçlamalarla yargılanıyor.

Soruşturma dosyasına göre, DNA testleri Jackson’ın kızının dünyaya getirdiği bebeğin biyolojik babası olduğunu doğruladı.

Erwin Polis Departmanı’ndan dedektifler Charles Norris ve Ethan Core, soruşturmayı 9 Mayıs 2024’ten bu yana yürütüyor.

O tarihte henüz 18 yaşında olan Mackenzie Hicks, polis merkezine başvurarak babasının kendisine 13 yaşından itibaren defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Arama izni belgelerine göre Hicks, ilk ifadesinde, babasının yaşananlardan haberdar olduğunu ve şikâyette bulunmak istediğini söylediğini ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirtti.

Hicks’in, ilk görüşmeler sırasında soruşturmayı ilerletme konusunda çekinceli davrandığı, bunun nedeninin ise babasının da cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalma ihtimali olduğu aktarıldı.

ANNESİNİN İHBARIYLA DOSYA GENİŞLEDİ

Dosyaya göre 18 Eylül 2024’te, Mackenzie’nin biyolojik annesi Danielle Hicks, dedektiflerle iletişime geçerek kızının babası tarafından istismar edilmesi sonucu hamile kaldığını bildirdi.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre anne, bazı cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olabileceğinden şüphelendiğini de polise iletti.

25 Eylül’de polis, baba ve kızdan DNA örnekleri alınması için arama izni çıkardı. Kuzey Karolina Eyalet Soruşturma Bürosu’nun (SBI) yaptığı analizler, bebeğin babasının Julius Grant Jackson olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

Jackson’ın gözaltına alınmak istendiği sırada, yanında bulunan bir kişiyle birlikte kamyonetiyle kaçmaya çalıştığı, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandığı belirtildi. Polis, kamyonette yapılan aramada yüksek kapasiteli, dolu ateşli silahlar ele geçirildiğini açıkladı.

BABA HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR

Erwin’de aynı adreste yaşayan Julius Grant Jackson hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

Ağır suç kapsamında ensest

Doğaya karşı suç işleme (felony crime against nature)

Motorlu araçla polisten kaçma

Maddi hasarlı kazadan kaçma

Kamu görevlisine direnme

Sahte sürücü belgesi bulundurma

Dur işaretine uymama

Mackenzie Elizabeth Hicks hakkında da ensest ve doğaya karşı suç isnadıyla dava açıldı.

Mahkeme, Hicks’in 1 milyon sterlin kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verdi.