Dodik sonrası dönem: Sinisa Karan seçimin kazananı

RS ve yurt dışında kurulan 2 bin 211 sandıkta yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erdi.

Bosna Hersek Seçim Komisyonu (CIK), oy kullanma hakkı olan 1,2 milyondan fazla seçmenden 443 bin 472 kişinin seçime katıldığını açıkladı.

CIK Başkanı Jovan Kalaba yaptığı açıklamada, ön sonuçlara göre, seçimde, Dodik'in liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin desteklediği RS Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Sinisa Karan'ın önde olduğunu bildirdi.

Karan, resmi ön sonuçlara göre, oyların yüzde 50,89'unu alırken, onu yüzde 47,81'le Sırp Demokrat Partisi'nden Branko Blanusa izledi.

Kalaba, yüzde 92'si açılan sandıklardan Karan'ın 200 bin 116, Blanusa'nın ise 188 bin 10 oy aldığını belirtti.

Dodik, yaptığı açıklamada, Karan'ın seçimi kazandığını ve zaferini kutladıklarını belirterek, seçimlere katılımın düşük olduğuna dikkati çekti.

Zaferini ilan eden Karan, yaptığı açıklamada, RS'nin kimseye tehdit oluşturmadığını ifade ederek, "Kaldığımız yerden daha büyük bir güçle devam edeceğiz" dedi.

Muhalefet tarafı ise bazı şehirlerde seçim sırasında usulsüzlük olduğunu ve buradaki seçimlerin tekrarlanması için itiraz edeceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.