Doğalgaz boru hattında patlama: 'Sabotaj' iddiası

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:27

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:27

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğalgaz dağıtım hattında sabaha karşı patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, İran'dan yapılan açıklamada patlamanın "sabotaj" olduğu ileri sürüldü.

Patlamanın ardından devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01:00 sıralarında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı" diye konuştu.

"GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİNDE İSTİKRARSIZLIK OLUŞMADI"

Said Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını ifade ederek, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı. "Sabotaj" olduğu iddia edilen patlamayı ise henüz üstlenen olmadı.

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında, sabaha karşı şiddetli patlama meydana geldiği bildirilmişti.