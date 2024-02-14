Sovyetler Birliği anıtı fotoğrafı paylaştı: Tutuklandı
Rusya'daki internet fenomeni, Instagram videosunda ünlü bir Sovyetler Birliği anıtının göğsünü "gıdıkladığı" için beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
23 yaşındaki Alena Agafonova isimli internet fenomeni, Rusya'nın güneybatısında yer alan Volgograd'daki Anavatan Çağrıları anıtının altında bir video yayınladıktan sonra tutuklandı. Heykelin göğsünü gıdıklıyor gibi yaparken kendisini video kaydına alan Agafonova, olayın ardından Rusya'nın arananlar listesine alındı ??ve memleketine döndüğünde alıkonuldu.
Kılıç sallayan bir kadının heykeli olan anıt, II. Dünya Savaşı'nın "Stalingrad Muharebesi Kahramanları"nı anıyor.
Genç fenomen, soruşturma için iki ay boyunca gözaltında tutuldu. Eyleminden dolayı özür dilediği bir videosu yayınandı ancak hâlâ Volgograd'da cezai kovuşturma ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Alena, "mezar alanına saygısızlık" ve "ahlak normlarını hiçe sayan alaycı eylemler" ile suçlandı. Yetkililer, vatanseverlik karşıtı veya "geleneksel değerlere" aykırı görülen her türlü davranışa karşı sert önlemler alacaklarını açıkladı.
Görüntülerde, bir kolluk kuvvetinin davranışlarından dolayı onu azarladığı sırada Alena'nın kelepçelendiği görüldü.
Bir memur, "Volgograd'ın Merkez bölgesi soruşturma departmanının, Rusya'nın askeri zafer sembolüne saygısızlıktan dolayı size karşı bir ceza davası açtığını size bildiriyorum" dedi. Memur, videosunun "anavatanın savunucularının anısına hakaret" olduğunu ekledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlhan Cihaner faciayı yorumladı!
- Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
- Erzincan Valisi'nden yeni açıklama
- Facainın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Yer bilimciden korkutan uyarı!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- Madene karşı çıkanlara söylediği sözler gündemde!
- Zeynep'in arkadaşları isyan etti
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!