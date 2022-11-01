Doğu Afrika ülkesinde toplu mezar bulundu
Güney Afrika ülkesi Malavi'de, Etiyopyalı göçmenlere ait olduğu tespit edilen toplu mezar bulundu.
Malavi'nin Mzimba bölgesinde iki mezarda 29 kişinin cesedi bulundu.
Malavi yetkilileri, toplu mezardaki cesetlerin 25 ila 40 yaşlarındaki göçmenlere ait olduğunu tespit etti.
Toplu mezar, bal toplayan köylüler tarafından ihbar edildi.
The Guardian'ın haberine göre, Yetkililer, 'Güney Rotası' olarak bilinen göç rotasında bulunan Etiyopyalılar için "gizlice taşınırken boğulmuş olabilirler" dedi.
Malavi'de İnsan Kaçakçılığı ile mücadele (IOM) koordinatörü Caleb Thole, olayla ilgili "Transit geçiş yapan binlerce insan var. Bilmediğimiz daha fazla ölü olabilir" açıklamasında bulundu.
IOM, yayınladığı bir raporda güney rotasında seyahat edenlerin "şiddet, sömürü, istismar ve temel ihtiyaç ve hizmetlere erişimde ciddi eksiklik gibi zorlu deneyimlerle" karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
Güney Rotası, sadece insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı için az bilinse de tehlikeli olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Doğu ve Güney Afrika Karma Göç Merkezi (MMC) Başkanı Dr. Ayla Bonfiglio, Doğu Afrika'dan Güney Afrika'ya uzanan 5,000 km'lik yolculuk olarak bilinen rota için "Tüm düzensiz göç rotaları tehlikelidir ve güney rotası da bir istisna değildir" dedi.
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