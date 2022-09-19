Rusya, 'toplu mezar' iddiasını yalanladı
Ukrayna’da İzyum şehrinde "Rus ordusunun Ukraynalı askerleri toplu mezarlara gömdüğü" iddiası, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yalanlandı. Peskov, söz konusu iddiaların “yalan” olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna’nın Rus ordusundan geri aldığı Harkiv bölgesindeki İzyum şehrinde Ukraynalı askerleri toplu mezarlara gömdüğüne yönelik Rusya’ya yapılan suçlamaya tepki gösteren Peskov, "Bu Buça'daki senaryonun aynısı. Her şey bir senaryoya göre gelişiyor. Bu bir yalan ve elbette tüm bu hikayede gerçeği savunacağız" ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan’a yaptığı ziyareti değerlendiren Peskov, sözde ve popülist değil, eylemde ve gerçekte olan her şeyin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine ve sınırdaki durumun istikrarına katkı sağlayabileceğini belirtti.
"ZAMANLA HER ŞEY NETLEŞECEK"
Bu şekilde eylemlerin hepsinin memnuniyetle karşılanabileceğini dile getiren Peskov, “Bu tür şatafatlı eylemler ve ifadeler normalleşmeye gerçekten katkıda bulunabilir mi göreceğiz. Zamanla her şey netleşecek” diye konuştu.
Ukraynalı yetkililerin, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Batı’dan alınacak uzun menzilli füzelerle bombalanabileceğine yönelik açıklamalarına da cevap veren Peskov, “Rus topraklarına yönelik herhangi bir iddia uygun bir cevap alacaktır” dedi.
Rusya’nın Donbas’taki sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıdığını hatırlatan Peskov, bu yönetimlerin güvenliklerinin sağlanması için Rusya’dan yardım istediğini ve Moskova’nın bunu gerçekleştirdiğini söyledi.
Ayrıca Peskov, Almanya’yı kastederek Moskova’nın dost olmayan bazı ülkelerle her şeye rağmen iletişiminin sürdüğünü ifade etti.
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