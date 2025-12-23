Doğu Akdeniz’de üçlü ittifak: Kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Batı Kudüs'te bir araya gelen Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç lider, konuşmalarında savunma ve diğer alanlarda işbirliğini artırma vurgusu yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, zirvede güvenlik başta olmak üzere enerji, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliğini ayrıntılı şekilde tartıştıklarını kaydetti.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridorunun (IMEC) hayata geçirilmesi için birlikte çalışacaklarını belirten Netanyahu, deniz yolu, demiryolu ve enerji hattından oluşan bu fikrin gerçeğe dönüşmesi gerektiğini, bunun nasıl ilerletileceğini tartıştıklarını ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede bu konuyu da gündeme getireceğini ileri sürdü.

Netanyahu, İsrail'in teknoloji lideri olduğunu iddia ederek Yunanistan ve GKRY ile birlikte bölgenin geleceğini en son teknolojilerle şekillendireceklerini savunarak yapay zeka, siber güvenlik ve ileri araştırma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Zirvede Abraham Anlaşmalarını genişletme isteklerini ve Lübnan'ın geleceğine destek verdiklerini iddia eden İsrail Başbakanı, Yunanistan ve GKRY ile "Güvenlik ve savunma işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştık" dedi.

Netanyahu, Yunanistan, GKRY ve İsrail üzerinde tarihsel hakimiyeti yeniden kurmak isteyenler olduğunu iddia ederek "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var" ifadesini kullandı.

İsrailli bir gazetecinin konuk liderlere yönelttiği "Türkiye'ye mesajınız nedir?" sorusunun ardından araya giren İsrail Başbakanlık Ofisi yetkilileri konuk liderlerin soru almayacağını belirtti. Bunun üzerine basın mensubu, Trump ile görüşmesinde İran konusunda nasıl bir beklentisi olduğu sordu. Netanyahu cevabına ”Kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz" ifadesiyle başladı.

Netanyahu, İran'a ilişkin "Son zamanlarda tatbikatlar yaptıklarını biliyoruz. Bunu izliyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Herhangi bir eylem çok sert bir yanıtla karşılanacaktır" tehdidinde bulundu.

Netanyahu, üç liderin bir sonraki toplantısının da İsrail'de yapılacağını söyledi.

3+1 FORMATI

GKRY lideri Hristodulidis, enerji ve bağlantısallık, güvenlik ve savunma, denizcilik işbirliği, kriz hazırlığı ve sivil koruma, inovasyon ve halklar arası temaslar dahil olmak üzere çok alanda işbirliğinin olgunlaştığını ve derinleştiğini söyledi.

Mevcut çizgide işbirliğini geliştireceklerini ileri süren Hristodulidis, 2026'da üçlü işbirliğini güçlendirmek için ABD'nin de dahliyle 3+1 formatına geçme arzularını dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, söz konusu zirvenin 10'ncu üçlü zirve olduğunu belirterek bölgenin köklü bir değişim sürecinden geçtiğini, 2023'teki son toplantıdan sonra çok şeyin değiştiğini ve yeni bir jeopolitik aşamaya geçildiğini ileri sürdü.

Gazze'de ileriye dönük adımları konuştuklarını bu konuda katkı vermeye hazır olduklarını söyleyen Miçotakis, Suriye'de Ortodoks Hristiyanların zor durumda olduğunu ve korunması gerektiğini iddia etti.

Miçotakis, güvenlik, savunma ve çeşitli stratejik alanlardaki işbirliğini ele aldıklarını ve GKRY'deki deniz siber güvenlik merkezinin gelecek yıl faaliyete geçeceğini açıkladı.

Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ettiğinde GKRY liderinin belirttiği 3+1 formatını vurgulayacağını belirten Yunan lider, ABD'nin üç ülkeye desteğinin değer katacağını ileri sürdü.

Zirve sonunda yayınlanan deklarasyonda, "güvenlik, terörle mücadele ve denizcilik", "acil durum müdahale", "enerji, bağlantı ve bölgesel refah" ve "bilim, teknoloji ve inovasyon" konularında işbirliğinin sürdürüleceğine ve derinleştirileceğine dikkati çekildi.

Doğal afetlere karşı yardım sağlanması için "Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Üçlü Çalışma Grubu" kurulmasına karar verildiği aktarıldı.