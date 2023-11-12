Doğu Akdeniz'de ABD uçağı düştü: 5 asker hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Akdeniz'de yakıt ikmali sırasında düşen ABD uçağındaki 5 asker hayatını kaybetti.
EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü." ifadesine yer verildi.
Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
EUCOM'dan yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.
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