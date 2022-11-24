Doğu Akdeniz'de dikkat çeken tatbikat: ABD deniz piyadeleri de katıldı

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:25

Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) ortak savunma ve güvenlik iş birliği sonucu düzenlenen "Medusa" çok uluslu hava ve deniz tatbikatlarının 12'ncisi, Mısır'ın İskenderiye kenti odaklı olarak Doğu Akdeniz'in çeşitli yerlerinde gerçekleştiriliyor.

Rum ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, tatbikata Yunanistan, GKRY, Mısır, Suudi Arabistan ve ABD askerleri doğrudan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Almanya, Fransa, Romanya, Fas ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise gözlemci olarak katılıyor.

Hava, deniz ve kısmen karada bazı savaş senaryolarının icra edildiği, 19 Kasım'da başlayan ve 25 Kasım'da sona ermesi beklenen tatbikata katılan ülkeler arasında, askeri iş birliği, navigasyon güvenliği ve askerlerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Yunanistan'ın hava ve deniz kuvvetleriyle katıldığı tatbikatta, geçen yıl kurulan Yunanistan Özel Harp Komutanlığının personeli ile ABD deniz piyadeleri de yer alıyor.

2017'den beri düzenlenen tatbikata, Rum Milli Muhafız Ordusu, 1 helikopter, genel destek gemisi, su altı kurtarma timi, özel kuvvetler ve paraşütçülerle katılıyor.