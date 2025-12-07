Al Arabiya tarafından yayınlanan sızdırılmış 2018 tarihli görüntülerde Suriye'nin eski lideri Beşar Esad’ın, Doğu Guta’da yıkılmış bir camiyle alay ettiği ve bölge halkına “toplumun en kötüsü” diyerek ağır hakaretler savurduğu görülüyor. Peki, Doğu Guta nerede? Harita üzerinde Doğu Guta neresi?

DO Ğ U GUTA NERES İ ?

Tarihsel olarak, bölge Şam'ın kurulduğu yer etrafında Barada Nehrinin oluşturduğu bir vaha olarak gelişmiştir. Arap coğrafyacı El-Mukaddasi (ö.991), Guta'nın Şam bölgesine ait altı kırsal bölgeden biri olduğunu söyler.

Antik çağlardan beri, şehrin etrafındaki kanallar, Barada'nın her iki tarafındaki arazilerin sulanmasını sağlayarak, şehrin güney ve doğusundaki Guta'nın boyutunu artırdı. Şehri Suriye Çölü'nün sınırındaki kuru otlaklardan ayıran Guta, tarihsel olarak sakinlerine çeşitli tahıllar, sebzeler ve meyveler sağlamıştır.

En sonunda Şam kırsalındaki sulanan tarım alanı 370 kilometre karelik bir büyüklüğe ulaştı. 1980'lerde Şam'daki kentsel büyüme, Guta'nın tarımsal kullanımını azalttı ve yerini konutlar ile sanayi binalarına bıraktı.

Suriye İç Savaşı'ndan önce, bölge yaklaşık iki milyon kişiye ev sahipliği yapıyordu, ancak 2017 yılında nüfusun yaklaşık 400.000 olduğu tahmin edildi.