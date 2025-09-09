Doha’da art arda patlamalar: Hamas yetkililerine 'suikast' girişimi

Katar’ın başkenti Doha’da salı günü birden fazla patlama meydana geldi. Reuters tanıklarına göre, patlamalar kentin farklı bölgelerinde duyuldu.

Görgü tanıkları, başkentteki Katara bölgesi üzerinde dumanlar yükseldiğini aktardı. Patlamaların ardından güvenlik güçlerinin bölgede yoğun önlem aldığı bildirildi.

Axios muhabiri Barak Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Doha’daki patlamaların Hamas yetkililerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu öne sürdü.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ayrıntılarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu (IDF) ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin hedef alındığı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklama, Hamas liderlerinin bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da büyük patlamaların yaşandığı haberlerinin ardından geldi.

IDF ve Şin Bet’in ortak açıklamasında, “Hedef alınan Hamas liderleri, örgütün yıllardır yürüttüğü terör faaliyetlerinin başındaydı ve 7 Ekim katliamı ile İsrail’e karşı yürütülen savaşın doğrudan sorumlularıdır” denildi.

Açıklamada, saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, sivil kayıpları en aza indirmek için hassas mühimmat ve istihbarat yöntemlerinin kullanıldığı ifade edildi.

HANGİ İSİMLER HEDEF ALINDI?

İddialara göre, İsrail’in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısında şu Hamas liderleri hedef alındı:

Halid Meşal

Halil el-Hayye

Zaher Jabarin

Muhammed Derviş

Hüsam Bedran

Tahir el-Nono

Musa Ebu Merzuk

GÜNLER ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Hamas'ın üst düzey yöneticilerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Zamir, Gazze'de düzenlenen bir hava saldırısında Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, örgütün yurtdışındaki liderlerini de hedef alacaklarını söyledi.

"Onlara da ulaşacağız" diyen Zamir, Hamas liderlerinin Tahran, Şam ve Beyrut gibi şehirlerde "İsrail'e karşı savaş yürüttüğünü" dile getirdi.

İsrail ordusuna bağlı kaynaklar, "Hamas yöneticilerinin yurtdışında güvenli şekilde, lüks konutlarda yaşamlarını sürdürmesinden duyulan rahatsızlığı" dile getirdi.

Maariv gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli subay, Mossad’ın bu kişilere yönelik operasyonlarda yetersiz kaldığını ima ederek şunları söyledi:

“Hamas liderleri, sürekli kişisel güvenliklerini düşünmek yerine beş yıldızlı otellerden ve lüks dairelerden İsrail’e karşı eylemler yürütüyor.”

Zamir, İsrail ordusunun "saldırgan ve inisiyatif alan" bir stratejiyle yoluna devam edeceğini belirterek, “Tüm cephelerde, her zaman, inisiyatifi biz alacağız. Operasyonel üstünlükle saldıracağız. İsrail vatandaşlarının güvenliği için her hedefe ulaşacağız” diye konuştu.