Dolandırıcılık kurbanı oldu: Sahte Brad Pitt’e paralarını kaptırdı

İsviçreli bir emekli sağlık çalışanı, Hollywood yıldızı Brad Pitt kılığına giren dolandırıcıların ağına düşerek 93 bin sterlin kaybetti.

İsminin Patricia olarak açıklandığı kadın, geçen yıl ABD’ye uçup üç hafta boyunca bir otelde tek başına bekleyerek sahte Brad Pitt ile buluşacağını sandı.

Dolandırıcılığın, daha önce bir Fransız kadını yapay zekâ ile üretilmiş Brad Pitt görüntüleri kullanarak 830 bin avro dolandıran Nijeryalı suç çetesinin işi olduğu düşünülüyor.

Patricia, Mayıs 2024’te sosyal medyadan kendisine ulaşan ve Brad Pitt’in menajeri olduğunu iddia eden bir kadınla iletişime geçti. Pitt’e adanmış Instagram hesaplarını sıkça takip eden Patricia’ya “aktörle doğrudan yazışma” fırsatı sunuldu.

Patricia, Mise au Point programına yaptığı açıklamada ilk mesajları şöyle anlattı:

“Normal bir sohbet gibiydi. Bana duygularımı, neleri sevdiğimi, hayata nasıl baktığımı soruyordu.”

Aylar boyunca Patricia’ya sevgi dolu mesajlar atan sahte Pitt, “Aşkım, artık sonsuza kadar her şeyimsin” gibi ifadelerle güven kazandı.

BULUŞMA İÇİN 47 BİN STERLİNLİK ÜCRET TALEBİ

Patricia buluşmak istediğinde dolandırıcı, “yönetimin” ünlü aktörle görüşmek için 47 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon 600 bin TL) zorunlu bir ücret istediğini söyledi.

Patricia bu talebi önce reddetti, ancak daha sonra “belki ünlülerde işler böyledir” düşüncesiyle ödeme yapmayı kabul etti.

28 bin sterlin ve ardından 18 bin sterlin daha gönderen Patricia, dolandırıcının kendisini Venedik Film Festivali’nde ağırlayacağını düşünüp hazırlık bile yaptı. Gerçek Brad Pitt o tarihte gerçekten festivaldeydi.

Dolandırıcı, Patricia’ya buluşma gününde telefon etmedi ancak çiçek gönderip şu notu bıraktı:

“Bebeğim seni çok seviyorum. Tüm hayatımı seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. –Pitt”

Patricia bu süre boyunca sözde tıbbi masraflar ve diğer bahaneler için 9 bin 300’er sterlinlik iki ödeme daha yaptı.

2024 sonunda Patricia, “Brad Pitt’in davetiyle” Los Angeles’a uçtu. Ancak üç hafta boyunca otelde tek başına kaldı. Bu süreçte dolandırıcılar, “izinsiz yaklaşma cezası” adı altında 18 bin sterlin daha talep etti. Patricia bu cezayı da ödedi.

DİĞER MAĞDURU GÖRÜNCE GERÇEĞİ ANLADI

İsviçre’ye döndüğünde, 53 yaşındaki Fransız tasarımcı Anne’in benzer bir sahte Brad Pitt dolandırıcılığıyla tüm servetini kaybettiğini anlatan habere rastlayan Patricia, gerçeği o zaman anladı.

“Bir yıl boyunca var olmayan bir ilişkiye inanmışım” diyen Patricia, polise giderek şikâyette bulundu ve bir özel dedektif tuttu.

Dolandırıcıların Nijerya merkezli çeteyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Patricia yaşadıklarını şöyle özetliyor:

“İnsanın aklı almıyor. Kendine soruyorsun: Nasıl bu kadar kolay kandım?”