Donald Trump: ABD askerlerinin Gazze’ye konuşlandırılmasına gerek yok

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de düzenlediği basın toplantısında, Amerikan askerlerinin Gazze Şeridi’ne konuşlandırılmasına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Hayır, böyle bir sebep göremiyorum. Sanırım bunu çok iyi idare edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın silahsızlandırılması konusunda ise grup tarafından bir taahhüt verildiğini savunan Trump, “Şimdi bunu yapmak zorundalar. Eğer yapmazlarsa biz yapacağız,” dedi.

Trump ayrıca, Gazze’de kayıp İsrailli esirlerin cenazelerine ulaşmanın zorluğuna dikkat çekerek, “Kazıyorlar. Gerçekten kazıyorlar,” sözleriyle arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.