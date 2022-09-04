Donald Trump, ABD Başkanı Biden'ı 'devlet düşmanı' olarak nitelendirdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, evine düzenlenen FBI baskının ardından ilk kez miting düzenledi. Trump, ABD Başkanı Biden'ı "devlet düşmanı" olarak nitelendirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Florida'da evine baskın düzenlemesinin ardından ilk kez miting düzenledi. Trump, yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden'ı "devlet düşmanı" olarak nitelendirdi.
Pensilvanya'nın Wilkes-Barre kentinde binlerce destekçisine konuşan Trump, Biden'ı FBI'ı kendisine karşı silahlandırmakla suçladı. Trump, baskının "Amerikan tarihinde herhangi bir yönetim tarafından en şok edici yetki suistimallerinden biri" olduğunu iddia etti.
Habertürk'te yer alan habere göre Trump, FBI'ın Mar-a-Lago'daki evini yaptığı baskını "utanç verici ve hırsızlık" sözleriyle değerlendirdi.
Trump daha önce kendisine yönelik soruşturmaları ve saldırıları "cadı avı" olarak değerlendirmişti.
TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi" ifadesiyle baskına tepki göstermişti.
Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Trump’ın özel kasasına girildiği kaydedilmiş, Mar-a-Lago’dan 10'dan fazla kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.
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