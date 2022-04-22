Donald Trump: ABD, tarihinin en tehlikeli döneminde

22 Nisan 2022 Cuma, 09:52

ABD eski Başkanı Donald Trump, her yıl düzenlenen Heritage Foundation etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, mevcut Amerikan hükümetinin dünyada saygı görmediğini belirterek, ABD'nin 'tarihin en tehlikeli anında' olduğunu söyledi.



Trump, Joe Biden yönetimini eleştirerek, "Bana göre şu anda ülkemiz, tarihinin en tehlikeli dönemini yaşıyor. Dünyamız daha önce hiç bu kadar tehlikede olmamıştı" açıklamasında bulundu.

'BAŞKAN OLSAYDIM RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDEMEZDİ'

Donald Trump, küresel arenadaki modern ve güçlü silahların önemine değinerek "Silahlar şimdi daha önce görülmemiş bir seviyede. Bizde var, başkalarında da var. Ama daha önce böylesi şimdiye kadar yoktu" dedi.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunarak, "Bugün Başkan olsaydım, Rusya Ukrayna'yı işgal edemezdi" ifadesini kullandı.

'KİMSE ABD'DEN SAYGI DUYMUYOR VE KORKMUYOR'

Donald Trump, küresel güçlerin ABD'ye karşı tutumuna değinerek, "Çin artık bize saygı duymuyor, İran artık bizden korkmuyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederek, mevcut ABD yönetiminin ne kadar zayıf ve çaresiz göründüğünü gösterdi" dedi.

'NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI FELAKET OLUR'

Trump ayrıca, nükleer silahların kullanılma ihtimalinin korkunç olduğunu belirterek, "Şimdi 'nükleer' kelimesi ortalıkta dolanıyor. Bunu yapamazsınız. Ortaya söylenecek bir kelime değil. Hiç konuşulmadı. Kimse bunu konuşmak istemedi. Nükleer silahların kullanımının dile getirilmesi bir felaket" diye konuştu.