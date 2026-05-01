Donald Trump’ın açıklamasının ardından ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik yaptırımları genişlettiğini duyurdu. Açıklamada, İran’ın petrol gelirleri üzerinden yürüttüğü faaliyetlere destek sağladığı iddia edilen kişi ve şirketlerin hedef alındığı belirtildi.

Bakanlık, Çin merkezli petrol terminali işletmecisi Qingdao Haiye ile şirketin başkanı Xinchun Li’nin yanı sıra, Birleşik Krallık ve Hong Kong merkezli iki gemi yönetim şirketinin yaptırım listesine alındığını açıkladı. Söz konusu kişi ve kuruluşların, “karanlık filo” operasyonları ve yanıltıcı taşımacılık yöntemleriyle milyarlarca dolarlık İran petrolünün sevkiyatına aracılık ettiği öne sürüldü.

Kararın, Donald Trump’ın İran’ın sunduğu teklifin “memnun edici olmadığı” yönündeki açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve şirketlerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulduğu, ayrıca ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin bu taraflarla işlem yapmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, İran’ın petrol gelirleri üzerinden “istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini” sürdürdüğü sürece yaptırımların devam edeceği vurgulandı.