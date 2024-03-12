Donald Trump karşı çıktı:'TikTok’u yasaklamak halk düşmanı Facebook’a yarar...'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 19:28

Güncelleme: 12.03.2024 - 19:28

2020’de ABD Başkanı’yken TikTok’u yasaklamaya çalışan Trump, dün NBC televizyonuna verdiği demeçte “TikTok olmazsa Facebook büyür ve Facebook benim gözümde halk düşmanıdır” dedi. ABD Kongresi, TikTok’un sahibi Çinli ByteDance şirketini 30 Eylül’e kadar bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den geçmesi durumunda yasayı onaylayacağını açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki başkanlık seçiminde aday olacak Trump, TikTok uygulamasının güvenliği hakkında “İyi özellikleri de var, kötü yanları da var” açıklamasında bulundu.“TikTok’u seven pek çok kişi var. TikTok’suz kafayı yiyen çok sayıda çocuk da var.” ifadelerine yer veren Trump, TikTok’u bir ulusal güvenlik sorunu olarak görenlere hak verdiğini belirtti.Eski ABD Başkanı Trump, ayrıca Facebook’un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Seçimler döneminde Facebook'un zararlı olduğunu savunan eski Başkan, “Facebook’un ülkemize çok zararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle de seçimler söz konusu olduğunda.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN YÜZDE 4 DEĞER KAYBI YAŞANDI

Trump’ın yorumlarının ardından Facebook’un sahibi Meta’nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri eleştirilerin odağında.TikTok ise 2020’de ABD’de yasaklanmanın eşiğine gelmişti. O dönem ABD’li siyasetçiler, ByteDance’ın TikTok kullanıcılarına ait verileri Çin hükümetine verebileceğine yönelik endişelerini dile getirmiş, ByteDance ise Çin hükümeti istese bile böyle bir şey yapmayacaklarını savunmuştu.

TİK TOK'U KAPATMAK İSTEMİŞTİ

Trump’ın 2020’de imzaladığı ve ByteDance’ı TikTok’u satmaya zorlayan başkanlık kararnamesi ise yasal engellerle karşılaşmıştı.TikTok ABD’deki en popüler uygulamalardan; özellikle de gençler arasında.İki partinin de desteklediği yasa tasarısı geçen hafta sıfıra karşı 50 oyla komiteden geçtikten sonra bu hafta Temsilciler Meclisi gündemine gelecek.

Yasanın Beyaz Saray’ın onayına sunulmadan önce Senato’da da oylanması gerekiyor.