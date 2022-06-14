Donald Trump: Kongre baskını davası tam bir düzmece

14 Haziran 2022 Salı, 10:40

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi bünyesinde yapılan davayı "düzmece bir mahkeme" olarak nitelendirdi.

Trump yayımladığı 12 sayfalık açıklamasında, soruşturmanın Amerikalıların dikkatini Demokratların liderliğindeki "feci" yönetimden uzaklaştırmak için yürütüldüğünü ileri sürdü.

Kongre'de Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede görülen duruşmalarda, Donald Trump'ın Kongre baskınını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı öne sürülmüştü.

Pazartesi günü yapılan duruşmada, Trump'ın danışmanları arasında mağlubiyetle biten seçim sonuçlarını kabul edip etmeme konusunda görüş ayrılıkları olduğuna dair ayrıntılı kanıtlar da sunulmuştu.

Seçimlere usulsüzlük karıştığı yönündeki asılsız ve doğru olmayan iddiaları ortaya atan Başkan Donald Trump'ın çağrısıyla 6 Ocak 2021'de başkent Washington DC'de binlerce kişi toplanmıştı.

Trump, Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" demişti. Ardından kalabalık, Kongre binasına baskın düzenlemişti.

'BU FELAKET ONLARIN ESERİ'

Yazılı açıklamasında "6 Ocak olaylarından 17 ay sonra, Demokratlar hâlâ çözüm üretmekten uzaklar," ifadelerini kullanan Trump, 2020'deki ırkçılık karşıtı gösterileri hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Radikal solun birkaç ay öncesinde nasıl kargaşa ve ölüme yol açtığından hiç bahsetmeden gündemi milletin başarısızlığa doğru ilerlemesinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

Getty Images Trump 6 Ocak 2021'de Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" demişti.

"Şüphesiz bu hükümetin idaresi kendilerindedir. Bu felaket onların eseridir. Bu duruşmalar sayesinde başarısızlıklarının üzerini örtebileceklerini umuyorlar."

Açıklamasının önemli bir bölümünde seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki temelsiz iddialarını tekrarlayan Trump, 6 Ocak olayları hakkındaki soruşturmayı yürüten komiteyi de vatan hainliğiyle suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ı "düşük" olarak nitelendiren Trump, komitedeki davanın kendisinin 2024 seçimlerinde aday olmasının önüne geçmek için yapıldığını öne sürdü ve sözlerini "Ülkemiz kafa üstü çakılmaya gidiyor" ifadeleriyle bitirdi.

ABD Kongresi'ndeki komite Cumhuriyetçi Parti'nin tamamen bağımsız bir soruşturma açılması yönündeki çabaları bloke etmesinin ardından Demokrat Partililerin öncülüğünde kuruldu.

Mississippi Kongre Üyesi Bennie Thompson'ın başkanlık ettiği heyet, yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşuyor.

Komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi, Wyoming'den Liz Cheney ve Illinois'den Adam Kinzinger, sıkı birer Donald Trump karşıtı.

Komite sadece 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskına değil, 2020 seçim sonuçlarının iptal edilmesini hedefleyen girişime de kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Duruşmalar sonrası üyelerin bir rapor hazırlamaları ve Eylül ayında yeni bir duruşma ile vardıkları sonuçları kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.

ABD'deki Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.