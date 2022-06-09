Trump ve çocukları, New York'taki soruşturma kapsamında temmuzda ifade verecek
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, aynı ismi taşıyan oğlu ve kızı Ivanka Trump ile New York Başsavcılığına gelecek aydan itibaren ifade vermek üzere anlaşmaya vardığı açıklandı.
New York'ta mahkemeye sunulan ortak bir anlaşmada, Trump ve çocuklarının ifade için perşembe günü sona eren sürenin uzatılması halinde 15 Temmuz'dan itibaren New York Başsavcısı Letitia james'ın sorularını yanıtlamayı kabul ettikleri belirtildi.
Anlaşma, Trump'ın Başsavcı James'in üç yıllık soruşturmasını durdurmak için uzun süre direnmesinin ardından geldi.
Tarafların karşılıklı imzaladığı anlaşmaya göre, Trump'ın hala ifade vermesini gerektiren kararı bozması için New York Temyiz Mahkemesine başvurma hakkı bulunduğu bildirildi.
Başsavcı James'ın ofisi, daha öncekilerin aksine şartname hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
NE OLMUŞTU?
New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.
Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.
Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.
Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.
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