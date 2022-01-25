Donald Trump'a kötü haber: Soruşturma için özel ekip kuruluyor
ABD'de mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi yetkililerine 2020'de yapılan ABD başkanlık seçim sonuçlarının değiştirilmesi için baskı yaptığı iddialarının araştırılması için özel soruşturma heyeti kurulması talebine izin verdi.
ABD'de mahkeme, Georgia'ya bağlı Fulton bölgesinden savcı Fani Willis'in, Donald Trump'a yönelik iddiaların araştırılması için soruşturma heyeti talebinin oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı.
Bu kapsamda kurulacak özel soruşturma heyetinin 2 yıla kadar araştırma yapmakla yetkilendirildiği bilgisi paylaşıldı.
Willis, başvurusunda "Georgia eyaleti yetkilerine seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik baskılar yapıldığına ilişkin bazı bilgilere ulaştığı" ifadelerine yer vermişti.
TRUMP "MÜKEMMEL" DEMİŞTİ
Trump ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e yaptığı çağrıyı "mükemmel" olarak nitelendirmiş ve yanlış bir şey söylemediğini savunmuştu.
Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı ses kaydında Trump'ın Raffensperger'e "seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek sayıda oy bulması" talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.
Trump buradaki konuşmasında, Raffensperger'e "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum." demişti.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan dolar tahmini
- 9 sinagog, açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak
- Tepkilerin ardından İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama
- İmamoğlu 'Etkili olacak' deyip uyardı
- Galatasaray galibiyeti ölümüne neden olacaktı!
- Fatma Şahin’in ‘deli’ dediği rektör konuştu
- Prof. Dr. Sipahi'den korkutan uyarı
- Donald Trump'a kötü haber
- Fatma Girik’in Bodrum’daki komşuları konuştu
- İsrail'e büyükelçi olarak kim atanacak?