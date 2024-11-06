Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:15

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:15

ABD Başkanlık Seçimi'ni kazanan Donald Trump eşi Melania Trump ve oğlu Barron Trump ile buluştu. Peki, Donald Trump'ın oğlu Barron Trump kimdir? Barron Trump kaç yaşında? Barron Trump'ın boyu kaç cm?

BARRON TRUMP KİMDİR?

Barron William Trump 20 Mart 2006 yılında doğdu. 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile üçüncü eşi Melania Trump çiftinin oğludur. Barron Trump 20 Mart 2006'da Manhattan, New York Şehri'nde doğdu ve yetişti.[2][3][4][5] Annesi Melania Trump ile yapılan bir görüşmede oğlu Barron'un yaratıcı bir çocuk olduğunu, resim yapmayı, helikopter oyuncaklarıyla oynamayı ve babası Donald Trump gibi kravat takıp takım elbise giymeyi sevdiğini ifade etmiştir.

Trump, babasının başkanlığı sırasında apolitik bir figürdü ve Melania'nın oğlunu siyasetten uzaklaştırma girişimlerine rağmen medyanın ilgisini çekti. Trump o dönemde futbola ilgi gösterdi ve DC United Academy'ye orta saha oyuncusu olarak imza attı. Babasının Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından Florida'ya taşındı ve Mayıs 2024'te West Palm Beach'teki Oxbridge Akademisi'nden mezun oldu. Trump, 2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde Florida'nın genel delegesi olmaya davet edildi, ancak reddetti.