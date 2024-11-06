Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:08

Güncelleme: 06.11.2024 - 11:08

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden ABD Başkanı oldu. Trump'a zafer konuşmasında eşi Melania Trump eşlik etti. Trump'ın galibiyetiyle Melania Trump bir kez daha First Lady olacak. Peki, ABD'nin First Lady'si Melania Trump kimdir? Melania Trump kaç yaşında, nereli?

MELANİA TRUMP KİMDİR?

Amerikalı eski manken, değerli mücevher ve saat tasarımcısı ve 45. Birleşik Devletler başkanı Donald J. Trump'ın eşi Melania Trump, 26 Nisan 1970'de Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğdu

Çocukluğu boyunca Sevnica şehrinde babası araba satıyor, annesi ise tekstil sektöründe çalışıyordu.Üniversite eğitimini bıraktı ve Melania Knauss yeni adıyla Avrupa'da modellik kariyerine devam etti. 1990'larda başarı onu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü.

22 Ocak 2005'te Donald Trump ile evlendi ve bir yıl sonra ilk ve tek oğlu Barron'u doğurdu. 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir.

2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur. Kendisi 6. ABD First Lady'si Louisa Adams'tan sonra Amerika'nın ikinci göçmen First Lady'si olmuştur.