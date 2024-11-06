Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:18

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:18

ABD’de 5-6 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump kazandı. Trump, 2016 ila 2020’den sonra bir kez daha Beyaz Saray’a oturacak. Cumhuriyetçilerin seçimi kazanmasının ardından Ohio Senatörü James David (JD) Vance başkan yardımcısı olacak. Peki, Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance kimdir? JD Vance kaç yaşında, nereli?

JD VANCE KİMDİR?

JD Vance, 2 Ağustos 1984'te Ohio'nun Middletown kentinde doğdu. Doğum adı James Donald Bowman'dır ancak annesinin soyadı olan Vance'i kullanmaya başlamıştır. Ailesi İskoç-İrlanda kökenlidir. Vance'in çocukluğu, annesinin madde bağımlılığı sorunları ve aile içi şiddetle geçen zorlu bir dönemdi. Büyük ölçüde büyükannesi ve büyükbabası tarafından büyütülmüştür. Bu deneyimlerini, 'Hillbilly Elegy' adlı kitabında detaylıca anlatmıştır?.

JD VANCE KARİYERİ

Vance, 2003 yılında Middletown Lisesi'nden mezun olduktan sonra ABD Deniz Piyadeleri'ne katıldı ve Irak'ta görev yaptı. Askerlik hizmetinden sonra Ohio Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve felsefe alanında lisans eğitimini tamamladı ve ardından Yale Hukuk Fakültesi'nden hukuk derecesi aldı. Hukuk kariyerinin yanı sıra, Silikon Vadisi'nde yatırımcılık yaptı ve Peter Thiel'in Mithril Capital şirketinde görev aldı. 2016 yılında yayımlanan 'Hillbilly Elegy' adlı kitabı büyük yankı uyandırdı ve New York Times en çok satanlar listesine girdi. Kitap, 2020 yılında bir Netflix filmine de uyarlandı. 2022 yılında Ohio'dan ABD Senatosu'na seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir?.