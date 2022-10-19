Son dakika... Trump'ın röportaj kayıtları yayınlandı: Erdoğan hakkında da konuşmuş

19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:07

Gazeteci Bob Woodward, 2016'dan 2020'ye kadar eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı 20 röportajın kayıtlarını “The Trump Tapes” başlıklı yeni bir sesli kitap olarak yayınlıyor.

Donald Trump'ın, Bob Woodward ile yaptığı kayıtlı görüşmelerde dünya liderleriyle arasındaki ilişkilerini itiraf etti.

Woodward tarafından Ocak 2020 tarihli bir röportajın yeni yayınlanan ses kayıtlarında, eski Başkan Donald Trump , dünya liderlerini "daha sert ve daha acımasız" olarak tercih ettiğini söylüyor.

Trump, ses kayıtlarında "Sahip olduğum ilişkiler ne kadar sert ve acımasızsa, onlarla o kadar iyi anlaşırım. Bir gün bana bunu açıkla, tamam mı? Ama belki de bu kötü bir şey değildir. Kolay olanlar belki benim kadar sevmediğim ya da pek anlaşamadığımdır" ifadelerini kullandı.

PUTİN VE ERDOĞAN HAKKINDA KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bahseden Trump, "Putin'i seviyorum. İlişkimiz çok iyi olmalı. Rusya ile iyi geçinmek iyi bir şey, kötü bir şey değil. Özellikle de 1.332 adet lanet olası nükleer savaş başlığına sahip oldukları için..." ifadelerini kullandı.

Trump, Ocak 2020'deki röportajda Cumhubaşkanı Erdoğan hakkında da yorumlarda bulundu.

Trump, "Herkes ne kadar korkunç bir adam olduğunu söylüyor, fakat böyle olmasına rağmen Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum. Benimle de iyi geçiniyor" dedi.