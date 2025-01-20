Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:33

Güncelleme: 20.01.2025 - 00:33

Geride kalan kasım ayında ABD'de yapılan seçimleri kazanan eski başkan Donald Trump, yemin töreniyle başkanlık koltuğuna yeniden oturacak. ABD'nin eski başkanları, dünya liderleri ve milyarderler gibi birçok önemli ismin yemin törenine katılması bekleniyor. Peki, Donald Trump'ın yemin töreni ne zaman? Donald Trump'ın yemin töreni saat kaçta, nerede? Donald Trump ne zaman resmi olarak ABD Başkanı olacak?

DONALD TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trump ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin töreni 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Trump, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saati ile saat 12.00'de (TSİ ile 20.00) yemin edecek.

DONALD TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ NEREDE?

20 Ocak’ta öğlen saatlerinde yapılacak yemin töreninden bir gün önce saat 15.00'te Capital One Arena'da Zafer Mitingi gerçekleştirilecek, yemin töreni günü akşamı da üç ayrı açılış balosu yapılacak.

YEMİN TÖRENİ NEDİR?

Yemin töreni ABD devlet başkanlarından birinin döneminin sonunu, yeni başkanın görev süresinin de başlangıcını vurgulayan bir resmi gelenek.

Başkent Washington DC'de devletin lider kadroları arasındaki iktidar değişiminin de en dikkat çekici aşamasını oluşturuyor.

Törenin en önemli kısımlarından biri seçilmiş başkanın resmi yemini etmesi:

"Birleşik Devletler başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler anayasasını elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim."

Başkanlık seçimini Kasım'da kazanmış olsa da, Trump ancak bu yemini ettiğinde resmen ABD'nin 47. Başkanı olacak.

Yemin töreninde Trump seçmenlerine sesleneceği bir konuşma yapacak ve gelecek dört yıl için planlarını açıklayacak. Sonrasında bir geçit töreni ve balo da var.