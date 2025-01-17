Kriptoda yeni dönem yaklaşıyor: İşte Trump'ın Bitcoin kabinesi!

Washington'da düzenlenen bir siyah kravat balosunda, kripto ve yapay zeka alanlarında önemli isimler de yer alacak. Bu isimlerden biri olan David Sacks, Trump’ın yapay zeka ve kripto çarı olarak atandı ve uzun süredir beklenen yasal düzenlemeleri geliştirmekle görevlendirildi.