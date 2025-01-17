Kriptoda yeni dönem yaklaşıyor: İşte Trump'ın Bitcoin kabinesi!
Trump'ın ikinci dönemindeki atamalar, kripto para dünyasında büyük değişimlere yol açabilir. Yeni yönetimin yaklaşımı, sektörde merakla bekleniyor.
Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, kripto para dünyasında büyük bir değişim kapıda olabilir.
ATAMALARDAN OLUMLU ETKİ BEKLENİYOR
Trump'ın yeni atamaları ve danışmanlık seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto para politikalarını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Kripto savunucuları bu atamaların sektöre olumlu yansıyacağına inanıyor.
Kripto endüstrisi yıllarca ABD hükümetinin açtığı davalar ve uyguladığı yaptırımlarla zorlu bir dönem geçirdi. Ancak, Trump yönetimiyle birlikte bu politikalarda bir değişim yaşanabileceği umudu artmış durumda.
Trump'ın atamaları, potansiyel çıkar çatışmalarına neden olabilecek bazı unsurlar taşıyor. Fakat, bazı atanan isimler sektördeki kripto yatırımlarıyla biliniyor ve bu durum sektördeki isimler arasında merak uyandırıyor.
Washington'da düzenlenen bir siyah kravat balosunda, kripto ve yapay zeka alanlarında önemli isimler de yer alacak. Bu isimlerden biri olan David Sacks, Trump’ın yapay zeka ve kripto çarı olarak atandı ve uzun süredir beklenen yasal düzenlemeleri geliştirmekle görevlendirildi.
İşte Trump yönetiminin kilit üyeleri ve kriptoya yönelik tutumlarıyla ilgili ayrıntılar:
SCOTT BESSENT
Trump'ın Hazine Bakanı olarak seçilen Bessent, kripto ekonomisinin kalıcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, BlackRock Bitcoin borsa yatırım fonunda yatırım yaptığı biliniyor.
HOWARD LUTNICK
Trump’ın Ticaret Bakanı adayı olan Lutnick, Bitcoin'in güçlü bir destekçisi. Cantor Fitzgerald’ın CEO’su ve Tether’ın da yatırımcılarından biri olarak Bitcoin ile ilgisi bulunuyor.
ELON MUSK
Tesla CEO’su olan Musk, kriptoyu uzun süredir savunuyor. Musk, Dogecoin ve Bitcoin'in fiyat hareketlerine etki eden açıklamalarıyla tanınıyor.
VIVEK RAMASWAMY
Strive Asset Management'ın kurucusu olan Ramaswamy, Bitcoin yatırımları için yeni bir borsa yatırım fonu başlatma planlarıyla dikkat çekiyor.
DAVID SACKS
Eski PayPal yöneticisi olan Sacks, Trump’ın kripto ve yapay zeka danışmanı olarak atanmış durumda ve sektördeki yasal düzenlemelere öncülük etmeyi amaçlıyor.
STEVE WITKOFF
Trump'ın Ortadoğu temsilcisi olan Witkoff, kripto girişimi World Liberty Financial’ı kurmuş ve şirketin gelirlerinden büyük pay alacağı belirtiliyor.
ERIC TRUMP, DONALD TRUMP JR., BARRON TRUMP
Trump ailesi de kripto dünyasında yer alıyor. Eric Trump, kriptoyu "finansal devrim" olarak nitelendirirken, kripto yatırımlarının ABD'yi kripto başkenti yapacağına inandığını belirtti.
JD VANCE
Başkan Yardımcısı seçilen Vance, Bitcoin yatırımları ile dikkat çekiyor ve Rumble gibi platformlar üzerinden kripto yatırımlarını teşvik ediyor.
PAUL ATKINS
Trump'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu yönetmek üzere seçtiği Atkins, daha yumuşak bir kripto yaklaşımı benimsemesi beklenen bir isim olarak öne çıkıyor.
Trump'ın yeni yönetimi, kripto para dünyasında büyük bir değişim yaratma potansiyeline sahip. Hem politikadaki değişiklikler hem de atanan isimlerin sektöre yönelik yaklaşımları, önümüzdeki dönemde kripto paraların geleceğini şekillendirebilir.
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