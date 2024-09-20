Donald Trump'tan çarpıcı açıklama: 'Seçimi kaybedersem, yahudiler sorumlu olacak'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:21

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:21

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Yahudi Amerikalı seçmenlerin, 5 Kasım'daki seçimde Demokrat aday ve mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris'e oy vermeleri durumunda, seçim kaybında kısmen sorumlu olacaklarını söyledi.

Washington’da düzenlenen İsrail-Amerika Konseyi Ulusal Zirvesi'nde konuşan Trump, Amerikalı Yahudilerin Harris'e verdiği destekten yakındı ve Harris’in kazanması halinde İsrail’in iki yıl içinde varlığını sürdüremeyeceğini öne sürdü. Trump, "Bu seçimi kazanamazsam - Yahudi halkının bununla çok ilgisi olacak, çünkü insanların %40’ı, yani %60’ı düşmana oy veriyor - benim görüşüme göre İsrail iki yıl içinde yok olacak" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Trump, Amerikalı Yahudiler arasında Harris'in %60 oranında destek aldığını belirten bir anketi kaynak gösterdi. Ayrıca 2016'daki seçimlerde Yahudi Amerikalıların %30'undan daha az oy aldığını ve 2020 seçimlerinde de benzer bir tabloyla karşılaştığını ifade etti.

Trump’ın bahsettiği anketin hangi kaynağa dayandığı tam olarak net olmasa da, Pew Araştırma Merkezi'nin son anketine göre, Amerikalı Yahudiler Harris'e %65, Trump’a ise %34 oranında destek veriyor.

TRUMP'IN YAHUDİ SEÇMENLERLE İMTİHANI

Trump’ın kampanyası, özellikle kritik eyaletlerde Yahudi seçmenleri kazanmayı öncelikli hedef olarak belirledi. ABD’de Yahudi seçmenlerin büyük çoğunluğu uzun yıllardır Demokratlara oy veriyor, ancak bu seçmen grubundaki küçük bir kayma dahi Kasım seçimlerinin kaderini belirleyebilir.

Örneğin, Trump’ın bahsettiği Pensilvanya eyaletinde 2020 seçimlerinde Joe Biden 81 bin farkla kazanmıştı ve eyalette yaklaşık 400 bin Yahudi seçmen bulunuyor.

Trump, konuşmasında Yahudi düşmanlığı suçlamalarını bir kez daha reddederken, kendisinin Yahudi bir damada sahip olduğunu vurguladı.