Donetsk: Bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladık

18 Şubat 2022 Cuma, 17:05

Puşilin, Donbass'taki durumun giderek tırmanması nedeniyle başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bölge sakinlerini kitleler halinde Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Rusya'yla varılan mutabakat uyarınca Rostov Bölgesi'nde bölge sakinlerinin yerleştirileceği yerler hazırlandığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Puşilin, tahliye kararının Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme olasılığı nedeniyle alındığının altını çizdi.

DONETSK: UKRAYNA ORDUSU, YOĞUN ATEŞE DEVAM EDİYOR

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilcisi Ruslan Yakubov, Ukrayna ordusunun bugünün başından itibaren yaklaşık 170 kez ateş açtığını vurguladı. Yakubov, "Saat 12:00 itibarıyla Ukrayna ordusu topraklarımıza farklı kalibrede 169 havan ve top mermisi ile 122 el bombası fırlattı" dedi.

ABD, PROVOKASYON AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un son 24 ila 48 saat içinde Rusya-Ukrayna sınırında gerçekleştiğini gördüğü her şeyin, bir karşılık yaratmak için tasarlanmış sahte provokasyonlar senaryosunun parçası olduğunu söyledi.

Rusya'nın sınırdaki bazı birliklerini geri çektiği açıklamasına yönelik Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Blinken, "Aksine, herhangi bir saldırganlığın parçası olabilecek öncü kuvvetler de dahil olmak üzere sınıra giden ek kuvvetleri görüyoruz" dedi.