Dostluğun sınırları: Ukrayna savaşı Çin-Rusya ilişkilerini nasıl etkiledi?

Bu tarihi buluşmada iki lider "sınırsız dostluk"tan söz etmişler ve "işbirliğinin dışında kalan hiçbir alan olmayacağını" söylemişlerdi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, o görüşmede iki liderin Ukrayna konusunu da konuştuklarını, kaynaklarının doğruladığını yazıyor.

Gazetenin haberinde aynı kaynaklara dayanılarak, Putin'in bu görüşmede Şi'ye, Rusya saldırıya uğrarsa "her yola başvurabileceklerini" söylediği de kaydediliyor. Fakat ilginç bir şekilde, Putin'in bu görüşmede Şi'ye, Ukrayna'yı işgale hazırlandığını söylemediğine dikkat çekiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Rusya'nın işgal planlarından haberdar olmadığından emin olamayız ama Çin'in Mart ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Moskova'yı kınayan karara karşı oy kullanmak yerine çekimser kalması bile, Pekin'in baştan itibaren temkinli bir çizgi benimsediğine işaret ediyor.

Savaşın başlarında Çin kamuoyunda bir kesim Rusya'nın attığı adımlara coşkuyla destek verdi ve Putin'in "özel askeri operasyon" diye adlandırdığı işgali ilan ettiği konuşmasının Çince çevirili video kayıtları internette yaygın bir şekilde paylaşıldı.

Çin yönetimi bir yandan savaşın başlamasına NATO'nun Avrupa'da genişleme stratejisinin yol açtığını söyleyerek ABD'yi suçluyor, diğer yandan Rusya'ya anlamlı bir destek vermekte de hiç acele etmiyordu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Rusya'nın defalarca Çin'den teknolojik ve mali destek istediğini iddia etti.

Gazetenin haberinde, Şi Cinping'in "Moskova ile karşılıklı çıkara dayalı işbirliği" yolları aramaya karşı çıkmamasına karşılık, her türlü görüşmenin gergin geçtiği kaydediliyor.

Washington Post'un haberini dayandırdığı kaynak, Çin'in "Rusya'nın içinde bulunduğu güçlükleri anladığını ama kendisini gözetmemesinin de mümkün olamayacağını" söylüyor. ZARARI ASGARİ DÜZEYDE TUTMA GAYRETİ

Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra Rusya ve Çin liderleri yalnızca bir kez, geçtiğimiz Eylül ayının ortalarında, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki bir uluslararası forumda bir araya geldiler.

O sırada Ukrayna güçlerinin, Rusların yalnızca birkaç hafta önce ilhak ettiği geniş bölgeleri geri almaya başlayacakları karşı taarruzunun da ilk günleriydi.

Görüşmeden sonra Putin, Ukrayna savaşı konusunda "Çinli dostların dengeli tutumunu" büyük memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Şi Cinping de Çin'in "Rusya ile birlikte süper güçler olarak hareket etmeye ve dünyaya istikrar ve pozitif bir enerji getirecek liderlik rolüne soyunmaya" hazır olduğunu söyledi.

Ne var ki kameralar önündeki karşılıklı sırt sıvazlamaların arka planında çok daha karmaşık bir gerçeklik vardı.

Ukrayna'daki savaş Çin açısından çözümü kolay olmayan ya da kolay allanıp pullanamayacak bir dizi sorun yarattı.

Avrupa'da, kısmen Rusya ile savaşın başlamasıyla gündeme gelen enerji krizinin de etkisiyle tırmanan hayat pahalılığı krizi, Avrupalı tüketicilerin daha az Çin malı alması anlamına geliyordu.

Diğer yandan Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini açık bir şekilde kınamayı reddetmesi, Pekin'in Batı ile ilişkilerinde gerginlik yaratıyordu. Çin'in en büyük iki ticaret ortağı ABD ve Avrupa Birliği'ydi.