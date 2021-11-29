Dr. Fauci'den 'Omicron' varyantıyla ilgili çarpıcı açıklama: Aşı değişebilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray’ın Sağlık Danışmanı olan Dr. Fauci, 'Omicron' varyantıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 12:15
Dr. Fauci'den 'Omicron' varyantıyla ilgili çarpıcı açıklama: Aşı değişebilir
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ABD'de salgın yönetiminin en yetkili ismi olan Anthony Fauci, yeni ortaya çıkan koronavirüs varyantı 'Omicron'u değerlendirdi. Fauci, aşı gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Fauci, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Aşıları değiştirmeye hazırlanıyoruz. Ama buna gerek kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’ın Sağlık Danışmanı, "Güney Afrika’daki meslektaşlarımız da, aşının daha bulaşıcı ama daha hafif hastalığa sebebiyet mi verdiğini yoksa Delta varyantındaki gibi ağır hastalığa sebep olduğunu bulmaya çalışıyor" dedi.

Fauci, "Zorlu bir kış geçirip geçirmeyeceğimiz tamamen şu an yapacaklarımıza bağlı" olduğunu ifade etti.

-Newsweek


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