Dr. Mehmet Öz'ün o ilaçları neden satın aldığı açıklandı

24 Nisan 2022 Pazar, 07:53

ABD'nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post, siyasete atılmasıyla birlikte gündeme oturan Dr. Mehmet Öz hakkında dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

Gazete, Öz'n 2020'nin Mart ayında sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinden 2 bin 70 tablet satın aldığını yazdı. O sırada Dr. Öz’ün, bu ilacın koronavirüse karşı kullanılabileceğine yönelik tanıtım kampanyalarına katıldığı da hatırlatıldı.

TRUMP HATIRLATILDI

New York Post; Dr. Öz'ün açıklamalarıyla dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı da etkilediğini; Trump'ın yaptığı açıklamalarda, hidroksiklorokin söylediğini hatırlattı.

İLETİŞİM DİREKTÖRÜ SATIN ALMANIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Dr. Öz’ün İletişim Direktörü Brittany Yanick, “Dr. Öz, bu ilacın ağır Covid-19 hastalarında işe yaradığını düşünen doktorlarla o dönemde görüştü. Columbia Üniversitesi’ndeki bir klinik çalışması için bu ilaçları satın aldı” dedi.

Yapılan açıklamada Dr. Öz’ün okuldaki çalışmaya destek olmak için 250 bin dolar ödemeye hazır olduğu fakat üniversitenin bu teklifi reddettiği belirtildi. Dr. Öz’ün satın alınan ilaçları ismini açıklamak istemediği bir hastaneye bağışladığı kaydedildi.