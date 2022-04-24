Dr. Mehmet Öz'ün o ilaçları neden satın aldığı açıklandı
Senatörlük için kolları sıvayan Dr. Mehmet Öz'ün; koronavirüs pandemisinin hemen başında satın aldığı ilaçlarla ilgili olarak ortaya atılan iddiaya açıklama geldi.
ABD'nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post, siyasete atılmasıyla birlikte gündeme oturan Dr. Mehmet Öz hakkında dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.
Gazete, Öz'n 2020'nin Mart ayında sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinden 2 bin 70 tablet satın aldığını yazdı. O sırada Dr. Öz’ün, bu ilacın koronavirüse karşı kullanılabileceğine yönelik tanıtım kampanyalarına katıldığı da hatırlatıldı.
TRUMP HATIRLATILDI
New York Post; Dr. Öz'ün açıklamalarıyla dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı da etkilediğini; Trump'ın yaptığı açıklamalarda, hidroksiklorokin söylediğini hatırlattı.
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Dr. Öz’ün İletişim Direktörü Brittany Yanick, “Dr. Öz, bu ilacın ağır Covid-19 hastalarında işe yaradığını düşünen doktorlarla o dönemde görüştü. Columbia Üniversitesi’ndeki bir klinik çalışması için bu ilaçları satın aldı” dedi.
Yapılan açıklamada Dr. Öz’ün okuldaki çalışmaya destek olmak için 250 bin dolar ödemeye hazır olduğu fakat üniversitenin bu teklifi reddettiği belirtildi. Dr. Öz’ün satın alınan ilaçları ismini açıklamak istemediği bir hastaneye bağışladığı kaydedildi.
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