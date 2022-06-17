DSÖ açıkladı: Maymun çiçeği cinsel bir hastalık mı?

17 Haziran 2022 Cuma, 11:35

Son günlerde bilim insanları, İtalya ve Almanya'daki bazı maymun çiçeği vakalarının spermlerde virüsün çoğalmasını sağlayan viral DNA tespit ettiklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa'daki maymun çiçeği vakalarından sorumlu Catherine Smallwood, son raporların maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşabileceği anlamına gelip gelmediğinin bilinmediğini söyledi.

Smallwood, "Bu, daha önce bu hastalığa ilişkin farkında olmadığımız bir şey olabilir. Gerçekten en sık görülen bulaşma yoluna odaklanmamız gerekiyor ve bunun ten tene temasla ilişkili olduğunu açıkça görüyoruz” diye konuştu.

BİN 300'DEN FAZLA MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI KAYDEDİLDİ

Diğer taraftan, Mayıs ayının başından bu yana yaklaşık 30 ülke tarafından bin 300'den fazla maymun çiçeği vakası rapor edildi. Çoğu vaka erkeklerle cinsel ilişki yaşayan erkeklerde bildirildi.

Hastalığın, virüsün endemik olduğu Afrika dışında nadiren görülmesi ve Avrupa'daki vakaların çoğunun kıtaya dışarıdan gelmemesi küresel endişeyi artırdı.

NTV'nin aktardığı habere göre; DSÖ, maymun çiçeği vakalarının sayısı arttıkça sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yakın temaslıların aşılanmasını tavsiye etti.

DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bir kez daha, 'önce ben' yaklaşımı zararlı sonuçlara yol açabilir. Hükümetlerden Covid-19 pandemisinde yaptıkları hataları tekrarlamadan maymun çiçeği ile mücadele etmelerini ve yapılan her şeyin merkezinde eşitliği tutmalarını rica ediyorum” dedi.