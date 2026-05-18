DSÖ Alarm verdi: Ebola salgını için 'uluslararası acil durum' ilan edildi!

Şu ana kadar 300’den fazla şüpheli vaka tespit edilirken, en az 88 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, durumun küresel sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ancak Covid-19 benzeri bir 'pandemi' kriterlerini henüz karşılamadığını belirtti.

Tedros ayrıca ülkelere sınırlarını kapatmamaları çağrısı yaptı.

EBOLA NASIL BULAŞIYOR?

Son derece bulaşıcı bir virüs olan Ebola; kan, meni ve kusmuk gibi vücut sıvıları yoluyla yayılabiliyor. Hastalık nadir görülse de yüksek ölüm oranıyla dikkat çekiyor.

2018-2020 yılları arasında bölgede yaşanan önceki Ebola salgınında 3 bin 481 vaka tespit edilmiş, 2 bin 299 kişi yaşamını yitirmişti.

SALGIN BAŞKENTE SIÇRADI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da da laboratuvar testleriyle doğrulanan bir Ebola vakası tespit edildi. Yetkililer, hastanın salgının merkez üssü olarak görülen doğudaki Ituri bölgesini ziyaret ettiğini açıkladı.

DSÖ ayrıca Ituri’ye komşu olan ve ülkenin en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri sayılan Kuzey Kivu eyaletinde de şüpheli vakalar bulunduğunu duyurdu.

Tedros, “Şu anda enfekte kişi sayısı ve salgının coğrafi yayılımı konusunda ciddi belirsizlikler var. Ayrıca bilinen veya şüpheli vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlantılar henüz tam olarak anlaşılmış değil” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BOYUT HENÜZ BİLİNMİYOR”

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Direktörü Jean Kaseya ise 16 Mayıs’ta yaptığı açıklamada toplum içinde hâlâ çok sayıda aktif vaka bulunduğunu söyledi.

Kaseya, bunun salgının kontrol altına alınması ve temaslı takibi çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştırdığını belirtti.

Yetkililer, bölgede madencilik faaliyetleri nedeniyle nüfus hareketliliğinin yoğun olmasının da salgının yayılmasını hızlandırdığını ifade etti.

Buna ek olarak, Uganda sınırında faaliyet gösteren ve bölgede etkin olan silahlı grupların, özellikle terör örgütlerinin varlığının da sağlık ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Kaseya, “Bu salgın Nisan ayında başladı. Ancak hâlâ ilk vakanın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu da salgının gerçek boyutunu henüz tam olarak bilmediğimiz anlamına geliyor” dedi.

UGANDA VE KAMPALA’YA YAYILDI

DSÖ ayrıca Ituri bölgesinde kümelenmiş ölümler görüldüğünü, test edilen örneklerde pozitiflik oranının çok yüksek olduğunu ve salgının Uganda’ya, hatta başkent Kampala’ya kadar yayıldığını açıkladı.

Kuruluş yaptığı açıklamada, tüm bu gelişmelerin “tespit edilen ve raporlanan vakalardan çok daha büyük bir salgına işaret ettiğini” ve yerel ile bölgesel çapta ciddi yayılma riski bulunduğunu vurguladı.